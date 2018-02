Yannick Carrasco ha spiegato la propria decisione di lasciare l’Atletico Madrid per trasferirsi in Cina, al Dalian Yifang. “Ho scelto di unirmi al progetto del gruppo Wanda, partner dell’Atletico, che già conosco e che ha deciso di investire nel calcio cinese”, spiega l’ala belga, già nel mirino della Juventus nella scorsa finestra di mercato: “Il progetto sportivo mi ha convinto, il campionato cinese è in piena espansione, le condizioni di lavoro sono eccellenti e gli impianti moderni e comodi sia per i giocatori che per i tifosi”.