Donato Di Campli, procuratore di Marco Verratti, ha rilasciato nel corso di un'intervista a RadioVs una dichiarazione interessante e allo stesso tempo bizzarra in merito ad una vecchia trattativa che sfumò e che avrebbe condotto il pescarese alla Juventus. L'agente, infatti, ha rivelato che le colpe del mancato arrivo in bianconero del suo assistito nell'estate 2012 sono da attribuire ad un attaccante australiano del Melbourne Victory: James Troisi. La Juve, infatti, acquistò Troisi dai turchi del Kayserispor proprio per inserirlo nella trattativa per arrivare a Verratti: l'idea, infatti, consisteva nel cedere metà del cartellino dell'australiano al Pescara più un conguaglio economico. Operazione, tuttavia, che non avvenne a causa dell'alto ingaggio percepito da Troisi, troppo elevato per le casse del Pescara: ciò che è fuori dubbio, ad ogni modo, è che se Verratti dovesse arrivare a Torino la prossima estate, il prezzo da pagare sarà molto più alto della metà di Troisi più qualche milione di euro.