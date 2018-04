Claudio Marchisio non è stato convocato da Massimiliano Allegri per il match di domani sera contro il Napoli e a spiegare l'assenza del numero otto bianconero ci ha pensato il sito ufficiale della Juventus che in una nota ha chiarito che il forfait del 'Principino' è dovuto ad una "sindrome influenzale". Sono invece out per infortunio sia De Sciglio e Sturaro.