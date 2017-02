Il ritorno a casa di Alvaro Morata non sta sicuramente andando come lo spagnolo sperava: con la maglia del Real Madrid, infatti, l'ex centravanti della Juve sta trovando poco spazio a beneficio di Karim Benzema, in quanto il francese è costantemente la prima scelta di Zidane nell'11 di partenza dei Blancos. Secondo i colleghi di Sky Sports non ci sono dubbi sul fatto che Morata lascerà Madrid la prossima estate: il motivo principale, infatti, consiste nel fatto che Benzema, pupillo di Florentino Perez, rinnoverà il proprio contratto con le merengues, in quanto la società madrilena continua a credere in lui ad occhi chiusi, nonostante una stagione povera dal punto di vista delle reti messe a segno.