Stefano Sturaro, nonostante nel 4-2-3-1 faticasse a trovare collocazione, in estate è rimast alla Juve. Allegri non ha voluto sentir parlare di cessione e in quel momento il veto del tecnico bianconero sembrava incomprensibile. Invece, dietro il suo 'no', c'era un piano ben preciso. Trasformare il classe '93 in un perfetto terzino e conservarlo come jolly tuttofare.