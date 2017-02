Da una settimana a questa parte, il nome di Kylian Mbappé è uno dei più discussi: esattamente sette giorni fa, infatti, il talento francese classe 1998 del Monaco ha stregato tutti nella gara contro il Manchester City e non è un caso che tante grandi squadre europee abbiano messo gli occhi su di lui e siano intenzionato a proporre un’offerta alla squadra del Principato per comprare il suo cartellino. Come riportato nei giorni scorsi, proprio il Manchester City sarebbe pronto ad investire una somma pari a 60 milioni di euro mentre, come riporta il sito le10sport, il Barcellona, altra squadra interessata, è intenzionata a sborsare tra i 50 e i 60 milioni di euro. La Juve attende il momento giusto per inserirsi nella corsa all'attaccante del Monaco.