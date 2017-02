Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, Rodrigo Bentancur sbarcherà a Torino nelle prossime ore. In una recente intervista, il giovane centrocampista uruguaiano ha dichiarato di voler pensare al Boca nel suo presente, ma anche di essere ansioso di definire il suo futuro con la Juve. Dopo essere approdato nella città della Mole, pertanto, il giocatore raggiungerà Vinovo per sostenere le consuete visite mediche e per poi mettere la fatidica firma sul contratto che lo legherà alla squadra bianconera. A Torino è atteso anche l’agente del giocatore per limare gli ultimi dettagli ed entrambi assisteranno probabilmente alla partita contro l’Empoli che la squadra di Allegri affronterà allo Juventus Stadium domani sera.