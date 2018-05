La Juventus è a 5 punti dal suo settimo scudetto consecutivo. I bianconeri di Massimiliano Allegri affronteranno in serie Bologna, Roma e Verona in campionato: in queste ultime tre partite a Buffon e compagni basteranno una vittoria e due pareggi per conquistare aritmeticamente il titolo. Raggiungendo quota 93 punti, infatti, la Juve potrebbe essere raggiunta ma non superata dal Napoli, e in quel caso il criterio decisivo sarebbe quello dei gol segnati (al momento 81 contro i 71 degli azzurri).