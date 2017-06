Angel Di Maria è tra le priorità del mercato della Juventus anche se il costo del Fideo non è certo tra i più abbordabili. Come riporta La Gazzetta dello Sport l'argentino non si muoverà da Parigi per meno di 60 milioni di euro, prezzo che Al-Khelaifi pagò due anni fa per prelevarlo dal Manchester United. Alto anche lo stipendio del giocatore che si aggira sui 7 milioni di euro all'anno, praticamente il massimo di quanto la Juve è disposta a pagare i propri top player (Higuain, il calciatore più pagato in rosa, ne guadagna 7,5).