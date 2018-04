La Juventus osserva da vicino Paulinho, esterno offensivo classe 2000 del Vasco Da Gama. Come riporta O Jogo, i bianconeri non sono l’unica squadra interessata al calciatore che ha tra i suoi estimatori anche Bayern, Psg, Manchester City, Leverkusen, Borussia Dortmund e Atletico. Proprio i Colchoneros avrebbero offerto 14 milioni di euro al club brasiliano nelle scorse settimane. La risposta è stata assolutamente negativa in quanto il Vasco Da Gama non è interessato a vendere l’erede di Coutinho per meno di 30 milioni di euro.