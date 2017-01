E' tutt'altro che fermo il mercato della Juventus, alla ricerca di un esterno sinistro in caso di uscita di Evra (destinazione Marsiglia) ma soprattutto di un ulteriore rinforzo a centrocampo oltre all'ex genoano Rincon. In casa bianconera, è in mediana che Marotta e Paratici meditano il colpo sul fil di sirena, anche perchè Allegri si trova ad affrontare una carenza di alternative che non poteva mettere in preventivo; l'arretramento in difesa di Asamoah, l'infortunio di Lemina in Coppa d'Africa (dovrebbe averne per un mese) e la possibilità di piazzare Hernanes in uscita lasciano il reparto a corto di alternative di qualità.

Sono due i nomi sui quali la dirigenza bianconera ha ristretto il campo della ricerca: da una parte, la mezzala classe '94 del Lione Corentin Tolisso, dall'altra il talento classe '97 del Boca Juniors Rodrigo Bentancur, attualmente impegnato nel Sudamericano Under 20 col suo Uruguay.



Per il primo, la Juve è disposta a mettere sul piatto un'offerta complessiva vicina ai 40 milioni di euro, la valutazione che ne fa il presidente dei francesi Aulas: 6 subito di prestito oneroso, 30 per il riscatto obbligatorio più altri 5 di bonus. Economicamente una proposta importante, ma il problema è che il Lione, impegnato in una difficile rincorsa verso le prime tre posizioni in campionato, non vorrebbe cedere ora Tolisso.



Ecco perchè sta prendendo sempre più corpo l'ipotesi di andare fino in fondo per Bentancur, già opzionato in occasione della cessione di Tevez al Boca. Entro aprile, la Juve dovrebbe versare i 9,4 milioni di euro per esercitare questa prelazione e acquistare il calciatore per la prossima stagione, ma la necessità di inserire da subito un rinforzo di qualità e di prospettiva in organico spingerebbe il club bianconero ad offrire una cifra leggermente superiore (di circa 2,5 milioni di euro) per anticipare i tempi dell'operazione.