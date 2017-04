. Secondo L'Equipe, il terzino sinistro francese sta cercando di convincere l'attaccante croato dellaa raggiungerlo in Ligue 1 alla corte diil prossimo 21 maggio) ha lo stesso agente di Evra, è sotto contratto col club bianconero fino a giugnoe guadagnadi euro netti a stagione. Il club transalpino gli offre un posto da titolare fisso al centro dell'attacco: un ruolo chenon può più garantirgli, vista la presenza in squadra di un bomber di razza come- Passando dal mercato al campo,per la partita di campionato in programma oggi contro il Dijon dopoalla coscia.