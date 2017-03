Patrice Evra vuole portare Mario Mandzukic al Marsiglia. L'ex terzino della Juventus, intervistato da beIN Sport, ha dichiarato di non avere dubbi sul fatto che l'attaccante croato sarebbe il colpo ideale per il reparto offensivo di Rudi Garcia.



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - “Mi piace Mario Mandzukic", ha ammesso Evra: "E' un attaccante che potrebbe avere un grande successo con il Marsiglia. Io non pretendo un grande attaccante, ma credetemi quando vi dico che questo ragazzo sa come combattere. Questo è ciò di cui ha bisogno l’OM”. Il consiglio per il ds Zubizarreta aggiunge dunque una nuova pretendente al numero 17 della Juventus, già nel mirino del Galatasaray.