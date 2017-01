Il momento tanto atteso è arrivato:. Dopo una riflessione lunga quasi un mese, il francese ha ricevuto l'offerta giusta, che l'ha spinto a dire sì. Valencia e Crystal Palace non l'avevano convinto, il Lione stuzzicava, ma non troppo, e poi ecco il. La squadra di Rudi Garcia ha ricevuto un si di massima da parte del terzino ex Manchester United e che nelle prossime ore perfezionerà il suo trasferimento in Francia.Marotta e Paratici, adesso, cercano di stringere per regalare ad Allegri un sostituto all'altezza