Patrice Evra continua a tenere sotto scacco il mercato in entrata della Juventus. Come ribadito da Sky Sport, il terzino ha sul tavolo le offerte da parte di Crystal Palace e Schalke 04. Nel club di Bundesliga gioca il profilo identificato da Marotta e Paratici come sostituto ideale del francese, Sead Kolasinac. L'arrivo del bosniaco, tuttavia, non potrà concretizzarsi fino all'ufficialità della partenza di Evra: il quale, dalla sua, non sembra voler decidere in tempi brevi.