Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo stallo nella cessione di Evra al Crystal Palace sta bloccando non solo l'acquisto da parte della Juventus di Sead Kolasinac, ma sta tenendo in stand by anche Federico Mattiello (foto Tuttosport) . Il terzino classe '95 piace molto al Verona, ma il suo addio è tenuto in stand by dai i dubbi su Evra.