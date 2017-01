Il rapporto rimane solido e di reciproca stima, ma l'avventura di Patrice Evra alla Juve sembra essere ormai agli sgoccioli. Il giocatore reclama più spazio, la parabola discendente assunta dalla sua carriera non sembra potergliene riservare quanto vuole nella Juve di oggi e la Supercoppa ne è la dimostrazione. Già per gennaio si è fatto sotto il West Ham, nelle prossime settimane l'entourage del giocatore incontrerà la dirigenza bianconera per decidere il da farsi: si finirà insieme la stagione, poi la Juve non eserciterà l'opzione in proprio favore per il rinnovo annuale.