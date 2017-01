L'ostruzionismo optato da Patrice Evra in questa sessione di mercato sta facendo sì che le opportunità che ha avuto nei giorni scorsi stanno progressivamente scemando (Valencia e Crystal Palace), mentre pian piano ne stanno venendo fuori altre e la maggior parte di queste prevede un ritorno in patria del francese: oltre al Lione, infatti, anche il Marsiglia avrebbe messo gli occhi sul terzino juventino. Non ci sono ancora offerte concrete, ma Rudi Garcia (ex tecnico della Roma ed ora sulla panchina del Marsiglia) avrebbe fatto sapere alla dirigenza di gradire Evra come eventuale rinforzo per il suo pacchetto arretrato. Non ci resta che attendere, quindi, se almeno le destinazioni francesi potranno convincere l'ex giocatore del Manchester United.