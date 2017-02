e lasi sono lasciati all'improvviso, in maniera piuttosto inattesa e difficile da pronosticare. ll francese ha continuato la sua avventura al Marsiglia, ma il rapporto con il mondo Juve, inteso come compagni e staff, non si è affatto incrinato. Anzi. L'ex Manchester è tonato proprio oggi a Vinovo ed è stato intercettato da, che ha prontamente condiviso su Instagram l'incontro. Al grido, ovviamente, di 'I love this game'.