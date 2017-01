L'avventura di Patrice Evra con la maglia della Juve è ormai in dirittura d'arrivo. A giugno arriverà la naturale scadenza del contratto senza che la società bianconera poi eserciti l'opzione in proprio favore per il rinnovo di un altro anno, ma in queste ora sta crescendo a vista d'occhio la percentuale di un addio immediato. Se da un lato al francese è sempre stato stretto il semplice ruolo di vice Alex Sandro che gli è stato riservato in questa stagione, dall'altro ci sarebbero nuove motivazioni di carattere personale che lo starebbero spingendo al ritorno anticipato in Inghilterra. E dati gli ottimi rapporti sviluppati in questi due anni e mezzo, da parte sua la Juve sembra disposta ad assecondare la volontà del giocatore, ormai in parabola discendente della propria carriera.

LA PREMIER CHIAMA – Confermate le voci che vogliono l'entourage di Evra a colloquio piuttosto serrato sia con il West Ham che con il Manchester United, in attesa di capire se possano emergere ulteriori soluzioni in Premier. Particolarmente suggestiva ovviamente l'ipotesi di un canto del cigno all'Old Trafford, con lo stesso Jose Mourinho che si è detto disposto ad accogliere a braccia aperte un leader come Evra, in attesa che rientri dall'infortunio il titolare Shaw. Saranno decisive le prossime ore in tal senso, tra Evra e la dirigenza bianconera verrà presa una decisione definitiva entro e non oltre la fine della prossima settimana.

IDEA DARMIAN– Intanto, anche dovesse andarsene Evra, dal fronte juventino filtrano notizie che parlano di un intervento sul mercato da prendere in considerazione solo in seconda battuta: con Alex Sandro verso il recupero, il ruolo di vice potrebbe essere tamponato ora con Asamoah ora con Chiellini, considerando anche la presenza in rosa del rientrante Mattiello che non occupa posti in lista né in campionato né in Champions. Ma proprio da Manchester potrebbe decollare un discorso che negli ultimi giorni si stava sviluppando per giugno: quello che parla di una Juve fortemente interessata a vincere la concorrenza dell'Inter per Matteo Darmian.



@NicolaBalice