Ezio Greggio, conduttore tv e tifoso della Juventus, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della finale di Coppa Italia contro il Milan: "Mi auguro che la Juve mantenga il suo carattere fino all’ultimo, al resto ci pensa Allegri. Spero che rimanga. Era arrivato nello scetticismo e ha dimostrato tante qualità. Dopo campionati, Champions e trofei, ci può stare un po’ di stanchezza. Dopo la Juve, ho grande simpatia per il Milan, sono affezionato dai tempi di Sacchi, ai rossoneri non toglierei nessuno. Semmai ne aggiungerei uno a noi. Invece vorrei fare un elogio a Gattuso, gran lottatore, sarebbe dovuto arrivare prima. In avanti manca qualcosa, ma Rino troverà le soluzioni giuste. Da chi mi aspetto un gol? Tanti possono segnare, facile credere in Douglas Costa o Dybala, ma se Higuain gioca dentro l’area per me ha buone chance. Quando ha la palla giusta non lo ferma nessuno. Terrei Dybala? Certo. Bonucci in rossonero? E’ stato un grandissimo giocatore della Juve, ora è un grande giocatore del Milan, questa sera sarà un avversario".