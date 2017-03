La Juve è sempre stuzzicata da Leon Goretzka: il giovane tedesco è uno dei talenti più cristallini del panorama europeo e ha fatto bene sia in Bundes sia in Europa League. Il suo contratto scade nel 2018, ma per il cartellino servono comunque almeno 22 milioni di euro. La concorrenza per il talento in forza a Gelsenkirchen è molta, ma la Juventus vuole ringiovanire e rafforzare la rosa per cui lotterà fino in fondo per prendere il talento dello Schalke 04.