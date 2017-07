Unai Emery lo ha ufficialmente scaricato e la Juventus ha ancora nel mirino Grzegorz Krychowiak, centrocampista del Psg che sarebbe l’ideale per affiancare Khedira. L’affare va avanti sottotraccia a sentire i bookmaker internazionali, che mettono i bianconeri in pole position per il futuro del calciatore polacco: la Juve è la prima destinazione sul tabellone scommesse, piazzata a 3,50. Sulla pista Krychowiak si sta muovendo anche il Valencia, dato a 4,00, mentre a 5,00 c’è la possibilità che il centrocampista resti al Psg. Nelle ultime ore è spuntato anche l’interesse della Fiorentina, che i quotisti piazzano a sei volte la scommessa e, restando in Serie A, sono considerate anche Milan e Inter date rispettivamente a 7,50 e 9,00.