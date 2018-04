Occhio a vendere la pelle dell'orso prima di averlo ucciso... Dopo l'eliminazione dalla Champions a Madrid, il pareggio di Crotone e la sconfitta nello scontro diretto in casa col Napoli, la Juventus è come un leone ferito nell'orgoglio pronto a tornare a ruggire.



A partire dalla trasferta di sabato sera a San Siro contro l'Inter. Il centrocampista nerazzurro Marcelo Brozovic, dal profilo Instagram dell'agente Graffagnini, se la ride quando gli viene chiesto del derby d'Italia decisivo per lo scudetto: "3-0!", ha detto Brozovic col sorriso sulle labbra.



Intanto l'attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne ha dichiarato in mixed zone dopo il posticipo di ieri sera allo Stadium: "Gli juventini avevano detto che l'avrebbero giocata come una finale di Champions League e l'hanno persa? Sono abituati...".



Allegri ringrazia entrambi questi motivatori. Tra l'altro in caso di arrivo a pari punti, visto che gli scontri diretti sono pari, conterebbe la differenza reti e al momento la Juve ha 10 gol di vantaggio sul Napoli: +58 a +48.