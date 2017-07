Luglio è scattato, sarà questo il mese in cui la Juve cambierà marcia. Non subito, ma quasi. Week-end di sostanziale riposo anche per i vertici della società bianconera, come da tradizione. E da lunedì si farà sul serio. In cima alla lista delle priorità ci sono ovviamente le trattative per i terzini già imbastite, vedi capitolo Danilo e De Sciglio ad esempio (leggi qui). Ma è in attacco che sono previsti i botti, in attesa che l'operazione Schick possa essere ufficializzata. In tal senso, con Douglas Costa sempre in stand by al netto dei progressi dell'affare Danilo, è Federico Bernardeschi a occupare il primo posto nella lista della Juve.

SETTIMANA DECISIVA – L'esperienza all'Europeo Under 21 si è ormai conclusa, la Fiorentina ha incassato nuovamente l'intenzione di Bernardeschi di spiccare il grande salto altrove. Premesse che porteranno a stretto giro di posta la Juve ad affondare il colpo, a metà strada tra la valutazione che fa il club viola del cartellino di Bernardeschi (ancora superiore ai 50 milioni) e i primi sondaggi dei bianconeri senza eccessi: una proposta al rialzo con una base da 40 milioni di parte fissa potrebbe infine convincere la Fiorentina, che ancora non ha ricevuto segnali incoraggianti da club stranieri più graditi per completare questa cessione (dal Barcellona al Chelsea). Ogni giorno a partire da lunedì potrebbe essere buono per l'accelerata decisiva, con Beppe Bozzo che dopo mesi di lavoro vede la fine di una trattativa capace di vederlo sempre in prima linea. E che potrebbe portare Bernardeschi a sposare quel progetto della Juve che lo ha già saputo convincere, con un contratto di cinque anni da oltre 3 milioni a crescere e magari quella maglia numero dieci che lo renderebbe subito uomo immagine della società bianconera.



@NicolaBalice