Secondo Rai Sport, siamo ormai alle firme per Emre Can alla Juventus. Lo riferisce Ciro Venerato: "Il prossimo anno vedremo in bianconero Emre Can. Questa è stata una settimana molto importante, la Juve attendeva delle risposte. mi risultano che siano arrivate e quindi siamo al momento della firma. Ormai la stessa dirigenza bianconera, che prima faceva un po' di attacco diplomatico, nel senso che smentiva e confermava, negli ultimi tempi mi sembra che sia ormai convinta".