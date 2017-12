Grandi manovre sulla corsia di sinistra. Il 2018 potrebbe essere l'anno del cambiamento per la Juventus per quanto riguarda il ruolo di esterno mancino. In uscita, nonostante le smentite di rito, c'è Alex Sandro, per il quale Marotta e Paratici intendono fare una grossa plusvalenza. Come scrive Tuttosport l’affare van Dijk ha stabilito un nuovo standard di mercato per la Premier League, quello che possono permettersi di spendere i Reds, possono permetterselo anche le altre big inglesi. Per questo motivo l’ex del Porto (pagato 25 milioni dalla società bianconera nel 2015), se ci saranno le condizioni, verrà ceduto per non meno di 60 milioni, magari di più se da qui a fine maggio, nei mesi più importanti del calendario dei club, Alex Sandro tornerà ad esprimersi sui livelli della scorsa stagione.



WENDELL - Come sostituto occhio alla pista Wendell. Per giugno, quando riapriranno i posti da extracomunitario, la Juve tiene d’occhio il 24enne terzino sinistro brasiliano del Bayer Leverkusen. All'occorrenza anche esterno alto, classe '93 nato a Fortaleza, cresciuto nel Londrina Esporte Clube, passato poi al Paranà per arrivare finalmente al Gremio, è sbarcato in Germania all'inizio della scorsa stagione. Con il Leverkusen ha giocato 132 partite, con all'attivo 5 gol e 10 assist.