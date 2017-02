Se in campionato è stato finora lo Juventus Stadium il fortino inviolabile ed il vero punto di forza della Juve, in Europa sta accadendo proprio il contrario: dopo le vittorie nelle trasferte di Zagabria, Lione e Siviglia, infatti, grazie allo 0-2 ottenuto ad Oporto, la squadra di Allegri ha incrementato il proprio mini-record personale a quattro successi consecutivi. C’è un altro dato statistico che rappresenta la forza e la solidità dei bianconeri: la Juventus, infatti, è la difesa meno battuta d’Europa, in quanto le avversarie sono riuscite a battere Buffon in sole due occasioni su sette incontri in totale. Un biglietto da visita importante e che può far paura a tutti: questa Juve è da Champions.