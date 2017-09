La Juventus cambia la propria formazione contro il Torino. E Max Allegri non aveva mentito: lascia fuori un big contro i granata, sarà Mario Mandzukic secondo quanto ha rivelato Sky Sport. La formazione sarà un 4-2-3-1 con Buffon al rientro in porta; davanti a lui, Lichtsteiner a destra e Alex Sandro a sinistra mentre Benatia comanderà la difesa accanto a Chiellini. In mezzo, torna Miralem Pjanic con Matuidi nella coppia prescelta da Allegri mentre Douglas Costa giocherà da esterno con Cuadrado sull’altra corsia, mentre Dybala agirà alle spalle di Gonzalo Higuain che non avrà un turno di riposo. E con il brasiliano finalmente titolare dopo tante panchine. Saranno quindi sette i cambi rispetto alla sfida con la Fiorentina.