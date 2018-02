Nonostante i gol ed i tre punti conquistati ieri sul campo della Fiorentina Gonzalo Higuain era di pessimo umore al momento dell’uscita dal campo. Il ‘Pipita’ è stato pizzicato dalle telecamere di Premium mentre si rivolgeva all’ufficio stampa bianconero usando queste parole: "Due domande! Due domande soltanto. Se ne fa tre me ne vado", queste le sue parole. L’argentino verrà accontentato dal giornalista Mediaset, a cui replicherà con un semplice: "Passo importante verso lo scudetto. Io sono sempre stato tranquillo". Più sereno successivamente, rispondendo ai microfoni di Sky Sport: "Qui non è mai facile vincere. Non abbiamo fatto una gara stravbiliante ma queste partite sono così. E' un passo grande verso lo scudetto. Il gol di Bernardeschi? Me lo aspettavo e sono molto felice per lui".