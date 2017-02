Non era di certo questo il modo in cui ci si poteva attendere che l'avventura di Medhi Benatia con la maglia della Juventus potesse finire. Il difensore marocchino, infatti, ha iniziato la stagione alla grande, cadendo però nel pomeriggio della disfatta di Marassi insieme agli altri suoi compagni: l'ex difensore romanista, tuttavia, non gioca da titolare da quella brutta sconfitta contro il Genoa complice anche la partecipazione alla Coppa D'Africa ed la conseguente crescita di Rugani lo ha praticamente spinto ai margini delle gerarchie di Allegri. La Juve, quindi, pensa già al suo futuro con un progetto: i bianconeri, infatti, lo riscatteranno ad ogni modo dal Bayern Monaco ma, molto probabilmente, per cederlo all'Olympique Marsiglia, destinazione gradita dal giocatore.