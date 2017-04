Massimiliano Allegri ha il futuro in bilico, la Juventus rimane in attesa di novità definitive con il suo allenatore che ha un solo anno di contratto. Secondo il Corriere dello Sport in prima pagina oggi, "Allegri firma con la Juventus fino al 2021 e ha deciso di rimanere. Pronto un incontro dopo il Barcellona per un mercato top europeo", si legge. Questa la posizione del quotidiano; l'ipotesi addio rimane comunque da considerare, valutata da Allegri con la dirigenza già nei mesi scorsi come riportato da Calciomercato.com.