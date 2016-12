Chiuso il colpo Rincon, che oggi sosterrà le visite mediche a Torino, la Juventus continua a muoversi sul mercato per cercare di garantire nuovi innesti per la corsa Champions League. Massimiliano Allegri è stato chiaro con la sua dirigenza: i colpi a centrocampo dovranno essere due. E allora via ai nuovi sondaggi con il sogno che resta quello di portare a Torino Axel Witsel.



ULTIMATUM - La trattativa con lo Zenit di San Pietroburgo per il centrocampista belga si è da tempo arenata. Di fatto non c'è un dialogo fra le parti con la Juventus ferma sulla sua offerta di 6 milioni di euro e lo Zenit chiuso a riccio sulla richiesta di almeno 10 milioni. Witsel ha già detto sì ai bianconeri, ma non basta.



ALTERNATIVA GAGLIARDINI - La Juventus si sta spazientendo e per questo sta iniziando a valutare come concreta l'alternativa Roberto Gagliardini. Secondo Tuttosport nei prossimi giorni è previsto un nuovo incontro con l'Atalanta (dopo quello che ha portato all'acquisto di Mattia Caldara) per provare a strappare subito il cartellino del centrocampista classe '94 che piace tanto anche all'Inter.