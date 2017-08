La Juventus ha diversi discorsi aperti con il Valencia: Joao Cancelo e Lemina in maniera particolare. Un ottimo rapporto tra i due club, come testimoniato dall'affare Zaza lo scorso gennaio, che può favorire un'altra trattativa: Ezequiel Garay. Il centrale di difesa è l'obiettivo numero uno per il dopo Bonucci, con il club bianconero, come scrive Tuttosport, pronto a portarlo a Torino, inserendolo nella trattativa Lemina.