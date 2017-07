La Juventus sta pensando a Ezequiel Garay del Valencia per rinforzare la difesa dopo la partenza di Leonardo Bonucci verso il Milan. Secondo quanto riportato da Superdeporte, portale spagnolo dedicato, la squadra bianconera è pronta a presentare un'offerta ai Murcielagos e vorrebbe sfruttare gli ottimi rapporti dopo l'affare per Norberto Neto. Il Valencia, però, non fa sconti e chiede 25 milioni di euro, la stessa cifra spesa per acquistarlo dallo Zenit San Pietroburgo nello scorso mercato estivo.