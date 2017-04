Juan Cuadrado è in dubbio per il match di domenica prossima contro il Genoa. L'esterno colombiano si è trattenuto a Barcellona per un giorno in più rispetto ai suoi compagni per una visita di controllo alla schiena dopo una botta ricevuta nel quarto di finale di ritorno contro il Barcellona. Le condizioni dell'ex esterno del Chelsea sono buone ma secondo ilbianconero.com Cuadrado potrebbe comunque riposare contro il Grifone. Al suo posto giocherebbe Lemina, adattato nel ruolo di esterno destro.