Ha giocato d'anticipo e ha scelto di programmare. La strategia della Juventus per questo mercato invernale è stata chiara, netta fin da subito. Senza alcun margine finale per opzioni improbabili come Paredes o altre pedine accostate ai bianconeri. Rincon per dare una garanzia ad Allegri, il rammarico per Witsel volato in Cina ma la volontà di non farsi prendere dal panico con un acquisto superfluo. E così, la Juventus chiude soddisfatta il suo mercato. Con un colpo importante anche in prospettiva come Mattia Caldara, prenotato dall'Atalanta per giugno prossimo o per il 2018, si deciderà con calma.



RETROSCENA CASTELLANO - Non solo, perché Juventus e Atalanta nelle ultime ore di mercato avevano definito una nuova operazione per un altro prospetto. Giovanissimo, ancor più di Caldara. Si chiama Fabio Castellano, centrocampista classe '98, uno dei gioielli migliori delle giovanili nerazzurre che ultimamente si sono confermate una miniera d'oro. Qualità e personalità, la Juve aveva scelto di prenderlo subito e mandarlo in Primavera per evitare scippi. Affare fatto, ma per le tempistiche sulle formule di pagamento non si è chiuso l'accordo tra club. Tutto sembra solo rinviato, l'intesa col giocatore è totale e forte, si definirà tutto per giugno.



KEITA IN ATTESA - Tra i tanti giocatori su cui lavorerà il ds bianconero Fabio Paratici con Beppe Marotta c'è anche una lunga lista di jolly a scadenza nel 2018. Ovvero, le occasioni del mercato che verrà. E occhio sempre a Keita Balde, ala della Lazio che non ha ancora alcun accordo per rinnovare, piace tantissimo anche al Milan ed è al centro di tanti discorsi abbozzati che un giorno potranno diventare primi abboccamenti, trattative. La Juventus lo tiene d'occhio, Keita è in lista d'attesa nei piani bianconeri, un giocatore di primo livello che la Lazio vorrà trattenere. Non sarà facile...