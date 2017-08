I calciatori della Juventus si stanno recando al J Medical già dalle prime ore di questa mattina per una serie di test nel centro medico bianconero. Il primo ad arrivare è stato Juan Cuadrado, seguito dai due nuovi grandi acquisti del mercato della Vecchia Signora, Douglas Costa e Federico Bernardeschi. Ecco poi Mattia de Sciglio e un Alex Sandro in tenuta verde per l'occasione. Successivamente è tempo di test anche per Daniele Rugani, atteso a una grande stagione al centro della difesa bianconera, e della coppia argentina, composta da Paulo Dybala e Gonzalo Higuain.