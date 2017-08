Giornata speciale per Filippo Romagna. Il centrale classe '97, con il Cagliari, tornerà a Torino, dove è cresciuto. Mettere piede all'Allianz Stadium, per fronteggiare la sua ex squadra sarà per lui sicuramente un'emozione unica. Forse non coinciderà con l'esordio in Serie A, ma sicuramente sarà una giornata da non dimenticare. Contro il passato, contro quella che è stata casa. Con il sogno di riprendersela...