Le vie del calciomercato sono infinite. E riguardano anche le ultime novità della tecnologia. Basti pensare a cosa sta(rebbe) succedendo a Ivan Rakitic. Il centrocampista croato, classe 1988, è sotto contratto fino al 2019 col Barcellona. Sul suo conto stanno circolando diverse voci di mercato, come l'interesse da parte del Manchester City di Guardiola (specialmente dopo l'infortunio di Gundogan) e della Juventus, in vista della prossima stagione.



GRUPPO WHATSAPP - Secondo il tabloid inglese The Sun, il suo ex compagno di squadra Dani Alves avrebbe creato un gruppo WhatsApp chiamato 'Juventus' con i connazionali di Rakitic, Mandzukic e Pjaca, proprio per cercare di convincerlo a venire in bianconero. Inviandogli diverse foto dello Stadium e delle vittorie della squadra allenata da Allegri. Per il momento lo stesso Rakitic avrebbe però risposto di no, perché vorrebbe rimanere al Barça, soprattutto nel caso in cui a fine stagione dovesse andare via l'allenatore Luis Enrique.