L’eliminazione dalla Champions League non ha fermato la voglia di Pep Guardiola di primeggiare, anzi, il tecnico catalano è pronto a tornare alla carica per Leonardo Bonucci, suo vero e proprio pallino. La prossima stagione Guardiola sarà regolarmente sulla panchina dei Citizens: l’ex Barcellona farà di tutto per assicurarsi le prestazioni del centrale italiano. Come riportato dalla stampa inglese, per il cacciatore è pronto un ingaggio raddoppiato rispetto a quello che percepisce a Torino ed alla società bianconera andrebbero 60 milioni di euro.