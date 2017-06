La Juve è disposta a cedere Alex Sandro, ma solo se arriva un’offerta monstre. E, a quanto pare, il Manchester City ne avrebbe pronta una praticamente irrinunciabile. Dicono le voci da oltremanica che Pep Guardiola è pronto a pagare fino a 70 milioni di euro per l’esterno brasiliano. Una cifra che potrebbe convincere i bianconeri a lasciarlo partire, anche secondo i bookmaker d’oltremanica. I Citizens sono favoriti nella scommessa sulla prossima squadra di Alex Sandro, dati a quota 3,00. Se non sarà City sarà Chelsea, dicono i quotisti: anche sui Blues si punta a 3,00. Ancora dalla Premier: l’Arsenal è piazzato a 5,00, mentre le quote salgono per il Liverpool e il Tottenham (entrambi a 9,00). Poi si cambia campionato, con il Psg e il Bayern Monaco a 13,00.