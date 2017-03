Il Manchester City è caduto in malo modo nel principato di Monaco sotto i colpi dei ragazzi terribili di Jardim. Il tecnico degli inglesi Guardiola però non vuole piangersi addosso e, dopo la sconfitta e la conseguente eliminazione, sta già pianificando il futuro. A discapito della fase difensiva non proprio egregia, il catalano ex Barcellona starebbe puntando su un giocatore offensivo per rimpolpare una zona di campo che per la verità al City sembra ben coperta: Pep ha puntato gli occhi su Kingsley Coman. Lo scorso anno il riscatto bavarese sembrava scontato, quest’anno le gerarchie sono cambiate e Ancelotti ha centellinato l’utilizzo dell’ex PSG. Proprio per questo Guardiola potrebbe essere il fattore decisivo per il futuro della carriera del classe ’96. Da Manchester sono pronti con 50 milioni, una cifra che permetterebbe al Bayern Monaco di esercitare il riscatto dalla Juve, per poi girare il cartellino del francese alla corte dei citizens.