Il celeberrimo magistrato Raffaele Guariniello è tornato a parlare del processo sul doping che riguardò la Juventus. Al programma Un giorno da pecora, di cui è stato ospite su Radio 1 Rai, ha detto: "Non facciamo l’errore che fanno molti politici, che trasformano la prescrizione in assoluzione. E’ stata dichiarata la prescrizione ma la cassazione ha dichiarato una cosa molto importante: il fatto era un reato, però era prescritto”. Ed aggiunge: "La cassazione ha detto che quello era un fatto di frode sportiva”, sottolineando come la squadra bianconera avrebbe usato prodotti illegali per migliorare le proprie prestazioni.



Sugli interrogatori ai singoli calciatori ne ha ricordato uno in particolare: "C’era un giocatore molto duro, Montero, che disse al giudice: ‘non si potrebbe andare in una stanza riservata, noi due?’ Si vergognava…” Alla fine quel processo fini’ con la prescrizione". Il magistrato ha anche lamentato il fatto di essere ricordato principalmente per questo processo: "E’ triste ma è vero. I valori etici nello sport, per carità, sono fondamentali, ma la Thyssen Krupp, ad esempio, mi pare un processo più importante”. Infine, dichiara di essere un tifoso della Vecchia Signora: "Tifo Juve, avrei dovuto giocare a pallone, ma mio padre disse che avrei dovuto studiare".