#Repost @hardrockstadium with @repostapp ・・・ That performance by @official_flo and @sagethegemini was Un post condiviso da Flo Rida Official (@official_flo) in data: 26 Lug 2017 alle ore 20:15 PDT

Sono solo alcune delle molte star americane fotografate con la maglia della Juventus. Privatamente o per un'esibizione, ma tutti la maglia bianconera addosso, tutti tifosi speciali e famosissimi.Per chi non lo conoscesse,- in arte, appunto, Flo Rida - è un rapper americano, classe 1979, autore di grandissimi successi e hit, anche negli ultimi anni, come ad esempio "Whistle". Prima della gara Flo Rida si è esibito sul palco dell'Hard Rock Stadium di Miami, in una tenuta speciale!