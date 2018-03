Due su tre. E' questa la media di incisività di Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, la coppia in HD che aumenta la definizione della Juve, che la porta in alto. I due argentini, infatti, hanno preso parte ai gol di 26 partite su 39 disputate in stagione dal club bianconero: una bella media, considerando soprattutto i lunghi infortuni di cui sono stati vittime: 50 giorni per la Joya, 20 circa per il Pipita.



Ecco il dettaglio di gol e assist:



- LAZIO: gol, gol

- CAGLIARI: gol, gol

- GENOA: gol, gol, gol, assist

- CHIEVO: gol, gol

- SASSUOLO: gol, gol, gol

- TORINO: gol, gol, gol

- OLYMPIACOS: gol

- ATALANTA: gol

- UDINESE: assist, assist

- SPAL: gol, gol

- MILAN: gol, gol, assist

- SPORTING LISBONA: gol

- BENEVENTO: gol

- SAMPDORIA: gol, gol

- NAPOLI: gol, assist

- GENOA: gol, gol

- HELLAS: gol, gol

- TORINO: assist

- CHIEVO: gol

- ATALANTA: gol

- SASSUOLO: gol, gol, gol

- FIORENTINA: gol

- TOTTENHAM: gol, gol

- LAZIO: gol

- TOTTENHAM: gol, gol, assist

- UDINESE: assist, gol, gol