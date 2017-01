La Cina guarda anche in casa della Juve. In particolare, nel mirino di diverse squadre, c'è Hernanes. Come riporta Tuttosport, il Profeta ha ricevuto già la terza offerta dell'Oriente, ma la risposta è stata sempre un secco no. Rifiuto categorico, anche davanti agli 8 milioni annui dell'Hebei China Fortune di Pellegrini, che dopo il City è volato in Cina. L'ex Lazio e Inter non vuole abbandonare il calcio che conta, e per questo il Genoa ci spera ancora. L'ingaggio resta un problema, ma il no alla Cine dimostra che, con gli stimoli giusti, anche quell'ostacolo può essere aggirato. Ad oggi, però, la priorità di Hernanes resta la Juve.