Molto attiva, soprattutto a centrocampo. L'ingaggio di Rincon potrebbe non essere l'ultimo per la Juventus che è al lavoro per anticipare l'arrivo di Bentancur dal Boca Juniors e negli ultimi giorni di mercato tenterà un ultimo assalto a Tolisso del Lione. Marotta cerca il rinforzo giusto per Allegri, senza dimenticare il mercato in uscita. Tra i nomi sulla lista dei partenti c'è quello di Hernanes, che potrebbe fare le valigie entro il 31 gennaio. Il Profeta in questa stagione ha giocato 13 volte tra campionato e coppe, per un totale di 906' minuti, di fatto numeri che confermano come l'ex Lazio non sia una prima scelta di Allegri.



IL GENOA INSISTE - Nelle ultime su Hernanes è tornato forte il Genoa, che ha bisogno urgentemente di un rinforzo in mezzo al campo dopo gli infortuni di Rigoni e Miguel Veloso. Il problema è soprattutto di natura economica, con il brasiliano che a Torino guadagna 3 milioni di euro netti, un ingaggio fuori portata per le casse genoane. Da segnalare il ritorno di fiamma anche del Fenerbahçe, pronto a garantirgli 4 milioni di euro più bonus per convincerlo a trasferirsi a Istanbul.