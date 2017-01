Continua a far male in casa Juventus la sconfitta subita ieri sera, contro la Fiorentina. Dopo le parole di due leader storici dello spogliatoio bianconero come Claudio Marchisio e Leonardo Bonucci, sono arrivate oggi anche quelle di Gonzalo Higuain, che ha parlato a margine di un evento commerciale a Monaco di Baviera: "Non deve mai più accadere. Non possiamo permetterci partite e figure di questo genere, non deve più capitare, basta".



IN TRASFERTA COME ALLO STADIUM - "E' ora di esprimere la stessa carica e rabbia che abbiamo in casa anche nelle trasferte. In generale il bilancio è positivo, sia come aspetto di squadra che personale. Critiche? Sono stato sette anni al Real Madrid, ci sono abituato. Napoli? Vedremo come mi accoglieranno i tifosi al mio ritorno. Io sono tranquillo".