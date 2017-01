Gonzalo Higuain, centravanti della Juventus, ha parlato ai microfoni di Premium Sport nel corso del post-partita di Reggio Emilia: "Il mister ha avuto il coraggio di cambiare modulo, e chi scende in campo sta dimostrando di poterlo fare. Speriamo ancora di crescere, ma manca tanto. Se giochiamo così sarà dura per tutti. In altre trasferte avevamo sbagliato atteggiamento, stavolta no e l'abbiamo portata a casa. Con questo modulo per giocare davanti dobbiamo fare uno sforzo extra. Continuiamo a giocare con questo modulo, e con queste prestazioni, e la tensione alta, vogliamo provare a vincere il sesto Scudetto. Nella settimana pre-Lazio ha voluto cambiare modulo, e ce l'ha detto. Dobbiamo ancora migliorare, e non possiamo sbagliare. Dopo la sconfitta di Firenze era difficile mantenere la pressione alta. Stiamo creando tantissime occasioni da gol. Dybala non l'ho ancora visto ma è normale che tutti vogliono giocare sempre".